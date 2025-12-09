Manovra Tajani | Su contenuti tutti d' accordo atteso maxiemendamento
“ Sui contenuti siamo tutti d’accordo, bisogna aspettare poi il maxiemendamento del governo, appena sarà pronto verrà approvato poi si andrà in aula”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’assemblea di Confesercenti a Roma, rispondendo a una domanda sulla manovra. Sulle banche ha poi aggiunto: “Mi pare che si sia arrivati a un accordo, l’orientamento è arrivare finalmente a un punto di incontro, e mi pare che l’accordo sia stato fatto”, specificando inoltre che “non servirà” un altro vertice sulla legge di bilancio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
