Manovra si avvicina termine approvazione Atreju e il ritorno di Fini

Tv2000.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manovra di bilancio, si avvicina il termine per l’approvazione: il testo è ancora fermo in commissione al Senato e deve essere approvato entro il 31 dicembre. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

manovra si avvicina termine approvazione atreju e il ritorno di fini

© Tv2000.it - Manovra, si avvicina termine approvazione. Atreju e il ritorno di Fini

manovra avvicina termine approvazioneManovra 2026, quando sarà approvata? Il calendario e l'iter in Parlamento - Il testo della Manovra per adesso è ancora fermo in Commissione al Senato, e deve essere approvato ... Come scrive tg24.sky.it