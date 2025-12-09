Manovra si avvicina termine approvazione Atreju e il ritorno di Fini
Manovra di bilancio, si avvicina il termine per l’approvazione: il testo è ancora fermo in commissione al Senato e deve essere approvato entro il 31 dicembre. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Si avvicina l'intesa tra banche e Governo per il contributo in Manovra, senza nuove tasse ma con un anticipo di liquidità, e la Bce apre sulle riserve auree - facebook.com Vai su Facebook
Si avvicina la fine dell’anno, e con essa la scadenza per approvare la Legge di Bilancio per il 2026. Il testo della #Manovra per adesso è ancora fermo in Commissione al Senato, e deve essere approvato da entrambe le Camere entro il 31 dicembre 2025 per Vai su X
Manovra 2026, quando sarà approvata? Il calendario e l'iter in Parlamento - Il testo della Manovra per adesso è ancora fermo in Commissione al Senato, e deve essere approvato ... Come scrive tg24.sky.it
