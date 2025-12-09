Manovra il governo fa la guerra alla Bce ma getta la spugna sulle pensioni

L'articolo analizza le scelte del governo in materia economica e sociale, evidenziando le differenze tra le posizioni adottate nei confronti della Bce e quelle relative alle pensioni degli italiani. Mentre si mostra deciso nel confronto con le istituzioni europee per questioni simboliche, l'esecutivo sembra invece mancare di coraggio quando si tratta di intervenire su temi più delicati e fondamentali come le pensioni.

Quando c’è da litigare con la Bce per una misura solo simbolica, il governo non si tira indietro. Ma quando bisogna intervenire per salvare le pensioni degli italiani, tutto il coraggio e la sfrontatezza dell’esecutivo si dissolvono improvvisamente nel nulla. Così, mentre il Mef e Giancarlo Giorgetti continuano a insistere sull’emendamento di Fratelli d’Italia alla Manovra secondo cui “le riserve auree gestite dalla Banca d’Italia appartengono allo Stato”, la stessa maggioranza getta la spugna sulla proroga delle pensioni anticipate, così come sull’ipotesi di scongiurare l’innalzamento dell’età pensionabile. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Manovra, il governo fa la guerra alla Bce ma getta la spugna sulle pensioni

Il governo accelera sulla manovra. La priorità è il taglio dell’Irpef: fino a 1.400 euro in più per i ceti medi

Cosa dice la manovra sull'identità del governo Meloni

Manovra Caccia a un miliardo. Il governo cerca nuove coperture. Fatti saltare 105 emendamenti

Il Governo, attraverso un emendamento alla Manovra, vuole alzare nuovamente il tetto ai contanti, inserendo anche un'imposta di bollo per non scontentare troppo l'Ue sul tema - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - #Governo lavora a modifiche #Manovra. #Polemiche su #sanatoria edilizia #5dicembre #Tv2000 @tg2000it Vai su X

A Napoli manifestazione contro la manovra di Governo: “No alla finanziaria di guerra” - Manifestazione a Napoli contro la manovra economica del Governo Meloni. Secondo fanpage.it