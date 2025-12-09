Manovra | attesi ritocchi governo verso Commissione nel weekend

Il governo sta lavorando intensamente per definire gli ultimi dettagli della manovra, con l'obiettivo di presentare gli emendamenti in Commissione Bilancio al Senato nel weekend. Dopo l'approvazione in Commissione, il testo dovrebbe arrivare in Aula tra il 16 e il 17 dicembre, avanzando così verso l'approvazione definitiva.

Il governo prova a chiudere gli ultimi nodi ancora aperti della manovra per tentare di arrivare nel weekend al voto degli emendamenti in Commissione Bilancio in Senato per poi far approdare il testo tra il 16 e il 17 dicembre Aula a Palazzo Madama. Ma per riuscire a rispettare questo calendario sara' necessario stringere sulle questioni ancora aperte, visto che mancano ancora testi, pareri del Mef e discussione. Trovate le coperture per le modifiche ora vanno redatte le proposte. Per giovedi' 11 dicembre sono attesi gli emendamenti del governo chiamati a dirimere alcuni punti su cui le forze politiche di maggioranza hanno chiesto dei correttivi: dagli affitti brevi a vocazione turistica ai dividendi fino all'ampliamento del contributo di banche ed assicurazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it