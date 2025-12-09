Manifestazioni del 13 dicembre la Questura vieta tutti i cortei

Il 13 dicembre, la Questura di Brescia ha deciso di vietare tutti i cortei, consentendo solo presidi, per prevenire possibili tensioni durante la giornata dedicata a Santa Lucia. La misura mira a mantenere l’ordine pubblico e a evitare episodi di tensione che potrebbero scaturire da manifestazioni di piazza.

Sì ai presidi, ma niente cortei, nella giornata del 13 dicembre. È la linea dettata dalla Questura di Brescia per disinnescare la potenziale polveriera di ordine pubblico che si prospettava potesse diventare il giorno di Santa Lucia. A far salire la tensione era stata la convocazione, a opera del. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Landini (CGIL): “Il 12 dicembre manifestazioni in tutta Italia”

Scioperi, manifestazioni e proteste in programma a dicembre: calendario e date

Sciopero generale 12 dicembre, le manifestazioni in Italia città per città. Landini: “Costruiamo cambiamento”

Lunedì 8 Dicembre Manifestazioni Dolce Natale a Casnigo Torna a Casnigo l’evento «Dolce Natale», una giornata destinata ad animare l’intero centro storico, proponendo animazione a tema e prodotti tipici. Torna lunedì 8 dicembre a Casnigo l’evento «Dolc - facebook.com Vai su Facebook

#Scioperi a dicembre 2025: calendario manifestazioni, date e orari Vai su X

Giubileo a Roma, il piano della Questura per le cerimonie dell'Immacolata e il Natale. «Attenzione a minacce ibride, droni e attacchi sul web» - Vertice in Questura per le manifestazioni e le cerimonie in programma domenica e lunedì, anche a piazza Mignanelli, con la partecipazione di papa Prevost. Secondo roma.corriere.it