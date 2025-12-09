Manifestazioni del 13 dicembre la Questura vieta tutti i cortei

Il 13 dicembre, la Questura di Brescia ha deciso di vietare tutti i cortei, consentendo solo presidi, per prevenire possibili tensioni durante la giornata dedicata a Santa Lucia. La misura mira a mantenere l’ordine pubblico e a evitare episodi di tensione che potrebbero scaturire da manifestazioni di piazza.

Sì ai presidi, ma niente cortei, nella giornata del 13 dicembre. È la linea dettata dalla Questura di Brescia per disinnescare la potenziale polveriera di ordine pubblico che si prospettava potesse diventare il giorno di Santa Lucia. A far salire la tensione era stata la convocazione, a opera del. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

