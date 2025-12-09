Maniago scontro tra auto e corriera | un morto e diversi studenti feriti

Repubblica.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In provincia di Pordenone, lo schianto frontale tra i due mezzi alle sette del mattino. I ragazzi portati in ospedale, non sono in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Repubblica.it

maniago scontro tra auto e corriera un morto e diversi studenti feriti

© Repubblica.it - Maniago, scontro tra auto e corriera: un morto e diversi studenti feriti

Contenuti che potrebbero interessarti

maniago scontro auto corrieraScontro tra auto e bus a Maniago, morto il conducente della vettura: feriti alcuni studenti - Grave incidente stradale a Maniago (Pordenone), dove un'auto si è scontrata frontalmente con una corriera sulla quale viaggiavano diversi studenti e qualche pendolare. Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Maniago Scontro Auto Corriera