Maniago scontro tra auto e corriera | un morto e diversi studenti feriti

In provincia di Pordenone, lo schianto frontale tra i due mezzi alle sette del mattino. I ragazzi portati in ospedale, non sono in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Maniago, scontro tra auto e corriera: un morto e diversi studenti feriti

Scontro tra auto e bus a Maniago, morto il conducente della vettura: feriti alcuni studenti - Grave incidente stradale a Maniago (Pordenone), dove un'auto si è scontrata frontalmente con una corriera sulla quale viaggiavano diversi studenti e qualche pendolare. Come scrive fanpage.it