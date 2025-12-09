Maniago PN incidente frontale tra auto e corriera su Sr464 morto sul colpo conducente vettura feriti 6 studenti e autista – VIDEO

Secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe invaso la corsia opposta mentre sopraggiungeva la corriera. L’urto non ha lasciato scampo all’automobilista, morto istantaneamente all’interno dell’abitacolo Sulla Strada regionale 464, alle porte di Maniago, in provincia di Pordenone, un’auto e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

maniago pn incidente frontaleFrontale tra auto e bus con a bordo studenti, incidente a Maniago (Pordenone): un morto - (Adnkronos) – Un uomo è morto oggi a Maniago (Pordenone) nello scontro frontale tra la sua auto e un autobus interurbano della Atap con a bordo una quindicina di studenti. msn.com scrive

