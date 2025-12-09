Maniago lite per una sigaretta | accoltellata una 25enne è grave

Pordenonetoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La discussione che diventa sempre più animata, fino a quando salta fuori un coltello e una ragazza viene ferita da un altro giovane. È accaduto nella serata dell'8 dicembre a Maniago. La vittima è in ospedale, ha una serie lesione a una coscia ma non sarebbe in pericolo di vita.È successo tutto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

