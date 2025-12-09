Maniago incidente tra bus studenti e auto | 1 morto e ferit

Tg24.sky.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Maniago un’automobile e un pullman sono stati coinvolti in un incidente stradale lungo la Sr464. La vettura si è scontrata frontalmente con la corriera, sulla quale viaggiavano circa 15 studenti e qualche pendolare. Il conducente dell’automobile è morto sul colpo e diversi ragazzi, trasportati all'ospedale di Pordenone, sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

maniago incidente tra bus studenti e auto 1 morto e ferit

© Tg24.sky.it - Maniago, incidente tra bus studenti e auto: 1 morto e ferit

Approfondisci con queste news

maniago incidente bus studentiTragico incidente a Maniago: auto contro bus di studenti, un morto e diversi feriti - Auto contro bus di studenti: un morto e diversi giovani feriti in un frontale a Maniago. Riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Maniago Incidente Bus Studenti