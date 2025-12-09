Maniago frontale tra un’auto e un bus carico di studenti | morto un uomo feriti diversi giovani

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro frontale sulla regionale 464. Un gravissimo incidente stradale si è verificato questa mattina, martedì 9 dicembre, a Maniago, in provincia di Pordenone. Poco dopo le 7, lungo la strada regionale 464, un’auto ha impattato frontalmente contro un autobus che trasportava studenti e pendolari. Il bilancio parla di una vittima e di diversi giovani feriti. L’automobilista è morto sul colpo. L’impatto è stato estremamente violento, tanto da non lasciare scampo al conducente dell’auto, deceduto immediatamente. Sono almeno cinque i ragazzi feriti, fortunatamente in modo lieve, e trasferiti in ambulanza all’ospedale di Pordenone. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

