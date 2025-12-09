Maniago frontale tra auto e corriera | morto guidatore della vettura aveva la patente sospesa per sorpasso pericoloso

Aveva la patente sospesa la vittima dell’incidente consumatosi tragicamente questa mattina intorno alle 7 sulla Sr464 a Maniago, in provincia di Pordenone dove una macchina si è violentemente scontrata frontalmente con una corriera. Un dettaglio, quello della licenza di guida sospesa, non indifferente. Una sospensione che, da quanto appreso dall’Ansa da fonti investigative, sarebbe avvenuta . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

