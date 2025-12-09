Maniago frontale tra auto e corriera | morto guidatore della vettura aveva la patente sospesa per sorpasso pericoloso
Aveva la patente sospesa la vittima dell’incidente consumatosi tragicamente questa mattina intorno alle 7 sulla Sr464 a Maniago, in provincia di Pordenone dove una macchina si è violentemente scontrata frontalmente con una corriera. Un dettaglio, quello della licenza di guida sospesa, non indifferente. Una sospensione che, da quanto appreso dall’Ansa da fonti investigative, sarebbe avvenuta . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Maniago, frontale tra un’auto e un bus carico di studenti: morto un uomo, feriti diversi giovani
Frontale tra auto e bus con a bordo studenti, incidente a Maniago (Pordenone): un morto
Frontale auto-corriera a Maniago: un morto e studenti feriti
Scontro frontale tra una vettura e una corriera che trasportava studenti a Maniago, in provincia di Pordenone. Morto sul colpo il conducente dell'auto, una decina i feriti tra gli studenti. - facebook.com Vai su Facebook
Maniago, scontro frontale tra un'auto e una corriera: un morto e diversi studenti feriti - In provincia di Pordenone, lo schianto frontale tra i due mezzi alle sette del mattino. Da repubblica.it
