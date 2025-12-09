Manfredi su Napoli | Stop alle auto in una parte del centro ora piano traffico ad hoc
In vista del Ponte dell’Immacolata e dell’afflusso di circa mezzo milione di turisti, il Comune di Napoli annuncia un nuovo piano traffico. Dopo lo stop alle auto in alcune zone del centro, si procederà con un piano ad hoc per gestire la viabilità, con particolare attenzione alle Zone a Traffico Limitato nei punti strategici della città.
