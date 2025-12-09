Mancato pagamento del pedaggio è phishing | la nuova truffa in autostrada

Negli ultimi tempi si registra un aumento delle truffe online che imitano comunicazioni di Autostrade per l’Italia, sfruttando il pretesto di mancati pagamenti del pedaggio. Questi tentativi di phishing mirano a ingannare le persone, inducendole a fornire dati personali e bancari su siti fraudolenti, mettendo a rischio la sicurezza dei propri conti.

