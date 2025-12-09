Mancato pagamento del pedaggio è phishing | la nuova truffa in autostrada

Negli ultimi tempi si registra un aumento delle truffe online che imitano comunicazioni di Autostrade per l’Italia, sfruttando il pretesto di mancati pagamenti del pedaggio. Questi tentativi di phishing mirano a ingannare le persone, inducendole a fornire dati personali e bancari su siti fraudolenti, mettendo a rischio la sicurezza dei propri conti.

I tentativi di truffa che sfruttano il nome di Autostrade per l’Italia sono in forte aumento. Nel mirino dei criminali digitali ci sono soprattutto i finti mancati pagamenti del pedaggio, utilizzati come pretesto per spingere le vittime a inserire dati personali e bancari su siti fraudolenti. L’azienda ha diffuso un nuovo avviso per aiutare gli utenti a riconoscere il phishing ed evitare di cadere nella rete. L’aumento di questi raggiri mostra quanto restare vigili sia ormai indispensabile anche nelle operazioni quotidiane, come il banale pagamento di un pedaggio. Come funziona la truffa dei finti pedaggi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

