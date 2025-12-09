Mancato pagamento del pedaggio è phishing | la nuova truffa in autostrada
Negli ultimi tempi si registra un aumento delle truffe online che imitano comunicazioni di Autostrade per l’Italia, sfruttando il pretesto di mancati pagamenti del pedaggio. Questi tentativi di phishing mirano a ingannare le persone, inducendole a fornire dati personali e bancari su siti fraudolenti, mettendo a rischio la sicurezza dei propri conti.
I tentativi di truffa che sfruttano il nome di Autostrade per l’Italia sono in forte aumento. Nel mirino dei criminali digitali ci sono soprattutto i finti mancati pagamenti del pedaggio, utilizzati come pretesto per spingere le vittime a inserire dati personali e bancari su siti fraudolenti. L’azienda ha diffuso un nuovo avviso per aiutare gli utenti a riconoscere il phishing ed evitare di cadere nella rete. L’aumento di questi raggiri mostra quanto restare vigili sia ormai indispensabile anche nelle operazioni quotidiane, come il banale pagamento di un pedaggio. Come funziona la truffa dei finti pedaggi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Mancato pagamento dello stipendio, Ugl chiede un incontro all'Azienda Speciale
Traffico di droga e mancato pagamento di ammende: arrestato noto pregiudicato
Anche le prime case non sono più al sicuro, pignorabile in caso di mancato pagamento: la sentenza
Tornati dal ponte vi siete ritrovati un SMS sul mancato pagamento del pedaggio autostradale? Vediamo come funziona questa truffa e come difendersi - facebook.com Vai su Facebook
Dal mancato pagamento del contributo unificato alla mancata tutela tempestiva: il Tribunale di Catania accerta l’inadempimento dell’avvocato che non deposita il ricorso ma nega il maxi-risarcimento chiesto dalla docente Vai su X
Mancato pagamento del pedaggio, è phishing: la nuova truffa in autostrada - Falsi mancati pagamenti del pedaggio e siti truffa: l’allarme di Autostrade su come riconoscere il phishing e proteggere i propri dati ... Secondo quifinanza.it
Appiano Gentile Inter: matchday di Champions League con il Liverpool internews24.com
Avezzano, ladro seriale in manette: evade dai domiciliari e assalta l'autolavaggio con un piccone virgilio.it
Juventus, Ferrara “Spalletti sa che c’è da lavorare” ilprimatonazionale.i
Una ragazza denuncia: "Mi hanno violentata fuori dalla metro a Roma" gazzettadelsud.it
“Bruciati vivi, insieme”. Muore a 10 anni accanto al papà: tragedia spaventosa, com’è successo thesocialpost.it
Dominik Paris andrà avanti anche dopo Milano Cortina 2026? C’è un indizio decisivo oasport.it