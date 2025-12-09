Mamdani diventa sindaco e lascia già il bilocale per la villa
Addio bilocale. Zohran Mamdani deve ancora giurare da sindaco, ma ha già fatto le valigie. A differenza di alcuni suoi predecessori, il socialista democratico ha annunciato che andrà a vivere con la sua first lady, Rama Duwaji, a Gracie Mansion, la residenza ufficiale del sindaco di New York, nel quartiere - tutt'altro che indigente - dell'Upper East Side. Mamdani ha annunciato con un post sui social la sua decisione pubblicando la foto di una miniatura della mansion che si trova al New York Botanical Garden. "La settimana scorsa - ha scritto - siamo andati allo spettacolo dei trenini del Giardino Botanico e abbiamo visto la nostra nuova casa.
Trump, endorsement a Andrew Cuomo: Se diventa sindaco il comunista Mamdani taglio fondi a New York
Trump, endorsement a Andrew Cuomo: Se diventa sindaco il comunista Mamdani taglio fondi a New York
Elezioni a New York, Mamdani è il grande favorito. E Trump minaccia: se diventa sindaco addio ai fondi federali
Il professor Mahmood studia apartheid e colonialismo. Suo figlio diventa sindaco a New York. Una famiglia che incarna il passaggio dalla teoria alla prassi. La riflessione di Gad Lerner sul retrosena dell'ascesa politica di Zohran Mamdani
New York, Mamdami lascerà il monolocale per la villa da mille metri quadrati che è la residenza del sindaco - Dalla zona di Astoria, nel Queens, all'Upper East Side: il neo sindaco Mamdani annuncia che si trasferirà con la moglie nella residenza ufficiale del ...
