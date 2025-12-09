Mamdani diventa sindaco e lascia già il bilocale per la villa

Addio bilocale. Zohran Mamdani deve ancora giurare da sindaco, ma ha già fatto le valigie. A differenza di alcuni suoi predecessori, il socialista democratico ha annunciato che andrà a vivere con la sua first lady, Rama Duwaji, a Gracie Mansion, la residenza ufficiale del sindaco di New York, nel quartiere - tutt'altro che indigente - dell'Upper East Side. Mamdani ha annunciato con un post sui social la sua decisione pubblicando la foto di una miniatura della mansion che si trova al New York Botanical Garden. "La settimana scorsa - ha scritto - siamo andati allo spettacolo dei trenini del Giardino Botanico e abbiamo visto la nostra nuova casa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

