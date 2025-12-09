« Quando succedono queste cose capisci che tutto il resto è superfluo ». Federica Pellegrini, con queste parole e con una foto scattata su un lettino d’ospedale, ha condiviso su Instagram i minuti più spaventosi vissuti con la figlia Matilde. Un nuovo episodio di convulsioni febbrili che ha costretto la famiglia a una corsa in pronto soccorso. Ore concitate, tra paura e lucidità, chiuse da un messaggio che rassicura. Brutto periodo per Belen: la decisione lavorativa Il racconto di Federica Pellegrini sui social. Nelle sue storie e nel post, Federica Pellegrini non nasconde lo spavento: « Convulsioni febbrili, è la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi ». 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Malore per la figlia di Federica Pellegrini: corsa in ospedale e come sta adesso