Malore fatale sulle piste da sci | 43enne muore a Livigno

Sondriotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Livigno, lungo la pista rossa di Trepalle: un uomo di 43 anni, di cui non sono ancora state rese note le generalità, ha infatti perso la vita dopo aver accusato un malore che si è purtroppo rivelato fatale.L'allarmeL'allarme è scattato pochi minuti prima. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

Malore fatale a 54 anni, addio a Massimo Gori

Malore fatale a nove anni, Urago Mella sotto choc: “Una tragedia inimmaginabile”

Truffa bitcoin, commercialista svende casa e studio: persi 500mila euro. Poi il malore fatale

Chiara Arduino, sciatrice morta a 25 anni: fatale un malore in Valle d’Aosta mentre lavorava - La ragazza si è spenta improvvisamente a 25 anni dopo un malore che le è risultato fatale. Scrive ilmessaggero.it