Malore alla guida muore Ivano Rinaldi | il direttore della Siad aveva 41 anni
Un improvviso malore mentre era alla guida, poi la perdita di controllo dell’auto e lo schianto contro nove vetture parcheggiate. Così è morto Ivano Rinaldi, 41 anni, direttore generale della cooperativa Siad di Trento e figura molto conosciuta nella politica trentina. L’incidente si è verificato ad Alba, in Piemonte, nella giornata di lunedì 8 dicembre, mentre Rinaldi si trovava nelle Langhe per trascorrere il ponte dell’Immacolata con la famiglia. Illesi la moglie e il figlio di 9 anni, che erano in auto con lui. Rinaldi è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco di Alba, mentre i sanitari hanno tentato più volte di rianimarlo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Malore alla guida, muore aviere di 48 anni
Franco Gaspari, la guida alpina accusa un malore e precipita davanti agli amici durante la scalata alla Cima Grande di Lavaredo. «Un compagno di cordata»
Franco Gaspari, la guida alpina accusa un malore e precipita davanti agli amici durante la scalata alle Tre Cime di Lavaredo. «Un compagno di cordata»
? San Giorgio su Legnano, malore mentre è alla guida: gravissimo pensionato di 73 anni dlvr.it/TPjn71 #SanGiorgioSuLegnano #incidenteStradale #salute #pensionato #emergenza Vai su X
L'uomo era alla guida dell'auto quando ha accusato il fatale malore - facebook.com Vai su Facebook
Il malore e l'incidente, muore a 41 anni Ivano Rinaldi - dirigente d'azienda e volto noto della politica trentina - Segnala rainews.it
