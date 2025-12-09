Malore alla guida muore Ivano Rinaldi | il direttore della Siad aveva 41 anni

Un improvviso malore mentre era alla guida, poi la perdita di controllo dell’auto e lo schianto contro nove vetture parcheggiate. Così è morto Ivano Rinaldi, 41 anni, direttore generale della cooperativa Siad di Trento e figura molto conosciuta nella politica trentina. L’incidente si è verificato ad Alba, in Piemonte, nella giornata di lunedì 8 dicembre, mentre Rinaldi si trovava nelle Langhe per trascorrere il ponte dell’Immacolata con la famiglia. Illesi la moglie e il figlio di 9 anni, che erano in auto con lui. Rinaldi è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco di Alba, mentre i sanitari hanno tentato più volte di rianimarlo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

