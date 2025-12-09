Malattie rare DEEstrategy implementa Pnmr su encefalopatie dello sviluppo ed epilettiche
Roma, 9 dic. (Adnkronos Salute) - Supportare l'attuazione del Piano nazionale malattie rare (Pnmr) 2023–2026 nel campo delle encefalopatie dello sviluppo ed epilettiche (Dees, Developmental and Epileptic Encephalopathies), un insieme di patologie rare ad alta complessità clinica e gestionale. È l'obiettivo dell'iniziativa nazionale DEEstrategy, presentata al Meyer Health Campus di Firenze durante la conferenza stampa organizzata da Helaglobe con il contributo non condizionante di Ucb Pharma. La policy innovativa è la prima, a livello nazionale, a prevede la presa in carico multidisciplinare e la transizione dall'età pediatrica a quella adulta nei pazienti con DEEs. 🔗 Leggi su Iltempo.it
