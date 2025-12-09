Malago' da i numeri di Milano - Cortina | 36 mila posti di lavoro

AGI - Con le Olimpiadi "stiamo dando lavoro a 36 mila persone: un gettito di oltre 600 milioni di euro": lo ha riferito il presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malago', intervistato su Rtl 102.5 in 'Non Stop News'. "Oggi mancano 56 giorni a Milano-Cortina", ha ricordato l'ex numero uno del Coni, "qualcuno è in preda al panico ma io sono sereno, ogni giorno che manca serve moltissimo". "Fino al 6 febbraio, quando ci sarà la cerimonia inaugurale, c'è un viaggio della fiaccola: 12 mila km", ha ricordato Malago'. "In 60 città la fiaccola dormirà la sera, con tantissimi sportivi giganti del passato a portarla", ha sottolineato, "siamo partiti con un trio dallo Stadio dei Marmi e continuano sul territorio. 🔗 Leggi su Agi.it

