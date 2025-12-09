Makoto Shinkai annuncia un film in arrivo
Il panorama dell’animazione giapponese vanta figure che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia, tra cui spiccano Hayao Miyazaki e Makoto Shinkai. Mentre Miyazaki rimane un’icona riconosciuta a livello mondiale, Shinkai si è affermato come uno dei registi più influenti e di successo nel settore attuale. Recentemente, l’attenzione si concentra sul nuovo progetto in cantiere di Shinkai, che si sta delineando come un’ulteriore tappa della sua carriera distintiva. In questo articolo, verranno analizzate le ultime notizie riguardanti il regista, la sua posizione nel panorama dell’animazione e i potenziali sviluppi del suo prossimo film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
FUTURE FILM FESTIVAL presenta in anteprima SUZUME di Makoto Shinkai - facebook.com Vai su Facebook
Makoto Shinkai rompe il silenzio: il nuovo film è davvero in arrivo - Makoto Shinkai, il regista che ci ha già fatto piangere, sognare e rivedere le stelle dopo Your Name e Suzume, ha finalmente dato un segnale: sta lavorando a un nuovo film. Secondo mangaforever.net
Conte sfida Mourinho al Da Luz: “La mia squadra è cresciuta nelle difficoltà. Gli infortuni? Dati oggettivi” napolissimo.it
Le rivelazioni di Sileri: “Ignoro chi decise tachipirina e vigile attesa. Fui minacciato dallo staff di ... secoloditalia.it
Elisabetta Gregoraci passione knitwear: i look caldi (ma stilosi) a St. Moritz dilei.it
Giro d'Italia 2026, Fortunato ci riprova: "Sogno la classifica, ma la cronometro... " sport.quotidiano.net
Sky multata dall’Antitrust per pratiche commerciali scorrette ildifforme.it
La rivincita di Valentina Gemetto: sacrifici, motivazioni e nuovi obiettivi oasport.it