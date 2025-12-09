Makoto Shinkai annuncia un film in arrivo

Il panorama dell’animazione giapponese vanta figure che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia, tra cui spiccano Hayao Miyazaki e Makoto Shinkai. Mentre Miyazaki rimane un’icona riconosciuta a livello mondiale, Shinkai si è affermato come uno dei registi più influenti e di successo nel settore attuale. Recentemente, l’attenzione si concentra sul nuovo progetto in cantiere di Shinkai, che si sta delineando come un’ulteriore tappa della sua carriera distintiva. In questo articolo, verranno analizzate le ultime notizie riguardanti il regista, la sua posizione nel panorama dell’animazione e i potenziali sviluppi del suo prossimo film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Makoto Shinkai annuncia un film in arrivo

FUTURE FILM FESTIVAL presenta in anteprima SUZUME di Makoto Shinkai - facebook.com Vai su Facebook

Makoto Shinkai rompe il silenzio: il nuovo film è davvero in arrivo - Makoto Shinkai, il regista che ci ha già fatto piangere, sognare e rivedere le stelle dopo Your Name e Suzume, ha finalmente dato un segnale: sta lavorando a un nuovo film. Secondo mangaforever.net