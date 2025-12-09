Maignan tradisce il Milan | va alla Juve per tre milioni

Il trasferimento di Maignan alla Juventus, con un accordo da tre milioni, scuote il calcio italiano. Mentre il Milan affronta una sconfitta contro il Torino e affronta problemi infortuni e inaspettati, questa mossa rappresenta un colpo importante per entrambe le squadre e le rispettive strategie future.

Il Milan esce con le ossa rotte contro il Torino, al di là del risultato c’e l’infortunio di Leao e un caso improvviso che riguarda Maignan. La serata era già iniziata con qualche brivido, però nessuno immaginava che per la squadra di Massimiliano Allegri potesse trasformarsi in una vera batosta. Il Torino ha imposto ritmo e fisicità sin dai primi minuti, infatti il Milan faticava a costruire gioco e a tenere le giuste distanze. I tifosi presenti allo stadio avevano la sensazione che potesse accadere qualcosa di spiacevole, e non solo per l’andamento della partita. Perché a volte bastano pochi secondi per cambiare tutto, e il destino ha deciso di presentare ai rossoneri un conto particolarmente salato. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Maignan tradisce il Milan: va alla Juve per tre milioni

