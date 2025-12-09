Maicon verso Inter Liverpool | Serve massima concentrazione Ecco il mio miglior momento all’Inter 

Inter News 24 L’ex terzino interista Maicon ha suonato la carica in vista della sfida di questa sera tra Inter e Liverpool, parlando anche del suo miglior momento in nerazzurro. Maicon ha parlato in occasione del Matchday Programme di Inter-Liverpool. Di seguito le sue dichiarazioni. L’INTER E CHIVU – « L’Inter mi ha lasciato tantissimo, quando vengo a San Siro è come se tornassi a casa mia, sono emozioni bellissime perché mi ricordo quello che abbiamo fatto ed è stato incredibile. Vedere Chivu sulla panchina di questo grandissimo Club è emozionante, ha fatto la storia da giocatore e spero possa fare altrettanto bene da allenatore» VERSO IL LIVERPOOL – «Partite come quella contro il Liverpool richiedono la massima concentrazione perché ogni minimo errore potrebbe costare i tre punti. 🔗 Leggi su Internews24.com

