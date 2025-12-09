Maicon | L’Inter è casa mia | il gol più bello è quello al…

Maicon. Indimenticabile per i tifosi e per la storia recente dell’ Inter, Maicon continua a rappresentare un simbolo di un’epoca irripetibile. Il brasiliano, protagonista assoluto degli anni del Triplete, ha parlato ai canali ufficiali nerazzurri nel Matchday Programme di Inter-Liverpool, tornando a respirare l’atmosfera di San Siro in una notte di Champions League. Nel suo racconto emerge tutto il legame viscerale con il club: “ Quando vengo qui è come tornare a casa mia, l’Inter mi ha lasciato tantissimo “, ha spiegato Maicon, sottolineando quanto siano ancora vive le emozioni legate a quei successi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it