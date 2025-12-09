Maicon | L’Inter è casa mia | il gol più bello è quello al…
Maicon. Indimenticabile per i tifosi e per la storia recente dell’ Inter, Maicon continua a rappresentare un simbolo di un’epoca irripetibile. Il brasiliano, protagonista assoluto degli anni del Triplete, ha parlato ai canali ufficiali nerazzurri nel Matchday Programme di Inter-Liverpool, tornando a respirare l’atmosfera di San Siro in una notte di Champions League. Nel suo racconto emerge tutto il legame viscerale con il club: “ Quando vengo qui è come tornare a casa mia, l’Inter mi ha lasciato tantissimo “, ha spiegato Maicon, sottolineando quanto siano ancora vive le emozioni legate a quei successi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
“Con Bonny e Pio era scudetto”, “Dimarco come Maicon”: l’Inter convince i tifosi
Maicon punge l’Inter: «L’atteggiamento col Kairat non è stato quello di una squadra che ha fatto 2 finali in 3 anni, ha ragione Carlos Augusto quando dice quella cosa»
Maicon Inter, l’ex esterno brasiliano rivela la sua top XI di sempre: tanti interisti tra la escelte del “Colosso”
? #Maicon a cuore aperto prima di #InterLiverpool: «Vedere #Chivu in panchina è emozionante, spero faccia la storia anche da allenatore». ? Il Colosso avverte sui Reds: «Servirà massima concentrazione, ogni minimo errore può costare i tre punti». Il r - facebook.com Vai su Facebook
Mourinho sfida Conte e non accetta quel tipo di narrazione: «Antonio si fa sempre fare squadre forti. Assenze ... juventusnews24.com
Scuola all’aperto, cosa funziona davvero: i dati sorprendenti dello studio su 145 plessi del Fvg juventusnews24.com
Restyling dal basso ai Quartieri Spagnoli, rinasce lo slargo di via Santa Caterina 2anews.it
Fiume di persone per le luci d'artista nel napoletano: "Una festa dell’Immacolata che non dimenticheremo mai" 2anews.it
"Così sono scomparsi i Neanderthal", lo svela uno studio a guida italiana ilgiornaleditalia.it
Forbidden fruit 2, replica puntata del 9 dicembre in streaming | Video Mediaset superguidatv.it