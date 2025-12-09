MAIA nel brano Il Funerale la chiave di un universo narrativo in espansione

Spettacolo.eu | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MAIA rappresenta uno dei tentativi più interessanti di costruire un’identità artistica capace di attraversare linguaggi differenti senza perdere coerenza. Il progetto di MAIA nasce dall’esigenza della sua creatrice di trovare una forma che potesse contenere musica, immagine e narrazione con lo stesso peso specifico, evitando la gerarchia tradizionale tra brano e videoclip. Il Funerale, il nuovo singolo accompagnato da un video che funge da prequel emotivo del precedente Cuore, segna un momento significativo in questo percorso: è il tassello che rende visibile l’idea di un universo narrativo interconnesso, sviluppato capitolo dopo capitolo con una cura che richiama più la serialità televisiva che la pubblicazione discografica. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

maia nel brano il funerale la chiave di un universo narrativo in espansione

© Spettacolo.eu - MAIA, nel brano Il Funerale la chiave di un universo narrativo in espansione

Leggi anche questi approfondimenti

maia brano funerale chiaveMaia presenta il singolo Il Funerale: il video - La canzone affrona il ghosting dentro relazioni lunghe, parla di quell'ansia d’abbandono che diventa catastrofe mentale. Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Maia Brano Funerale Chiave