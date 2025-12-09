Mai dimenticare gli ultimi Donati tre quintali di pasta alla mensa della solidarietà

Un gesto di generosità ha portato tre quintali di pasta alla mensa della solidarietà

PISTOIA Ben tre quintali di pasta, per fornire assistenza alimentare a chi è in condizioni di indigenza, sono stati donati alla mensa della solidarietà "Raggi di speranza", associazione di volontariato che si occupa di aiutare le persone che vivono in strada a Pistoia. A fare la consistenze donazione è stata la Prociv Arci Marliana Odv in collaborazione con il Centro Alimentare Solidale. Benché si occupi soprattutto di protezione civile e di antincendio boschivo, l’organizzazione sta anche portando avanti un progetto chiamato Alimentiamo la vita, che si propone di assistere, oltre ad alcune famiglie nel Comune di Marliana, anche nuclei familiari residenti nel Comune di Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it