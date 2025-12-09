Magnum i gelati valgono quasi 8 miliardi | cosa cambia con la separazione da Unilever
The Magnum Ice Cream Company, la nuova società che raccoglie i gelati di Unilever (Magnum, CornettoAlgida, Ben & Jerry’s, Wall’s, Breyers e decine di brand locali che in molti Paesi si riconoscono dal classico logo a forma di cuore), ha debuttato in Borsa ad Amsterdam con una valutazione di. 🔗 Leggi su Today.it
I gelati Magnum sbarcano in Borsa con un debutto da 7.8 miliardi di euro
#Magnum debutta in Borsa, gelati Unilever valutati 7.8 miliardi Vai su X
I gelati Magnum debuttano in Borsa: l’esordio vale 7,8 miliardi di euro Nel portafoglio del gruppo anche marchi come Grom, Calippo, Solero e Viennetta - facebook.com Vai su Facebook
Magnum sbarca in Borsa: gelati Unilever valgono 7, 8 miliardi di euro - Magnum debutta in Borsa su tre piazze diverse con i gelati ex Unilever: Amsterdam, Londra e New York. Scrive businesspeople.it
