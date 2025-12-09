Magnum i gelati valgono quasi 8 miliardi | cosa cambia con la separazione da Unilever

The Magnum Ice Cream Company, la nuova società che raccoglie i gelati di Unilever (Magnum, CornettoAlgida, Ben & Jerry’s, Wall’s, Breyers e decine di brand locali che in molti Paesi si riconoscono dal classico logo a forma di cuore), ha debuttato in Borsa ad Amsterdam con una valutazione di. 🔗 Leggi su Today.it

