Magico Natale da record Eventi e numeri in crescita L’Immacolata fa il pienone
L’edizione 2025 di Lucca Magico Natale si conferma come un successo senza precedenti, con eventi in crescita e numeri record. L’Immacolata ha registrato il tutto esaurito, segnando un traguardo importante per questa manifestazione natalizia organizzata dal Comune di Lucca, che continua a stupire e attrarre visitatori da tutta la regione.
L’edizione 2025 di Lucca Magico Natale, ideata e organizzata dal Comune di Lucca, si avvia a superare i già brillanti risultati ottenuti nei precedenti anni, registrando un’affluenza super. Le prime stime indicano infatti una partecipazione in crescita rispetto al 2022, 2023 e 2024, con numeri che da qui al 6 gennaio fanno prevedere il record assoluto di presenze rispetto al passato. Il programma di quest’anno, particolarmente ricco e diffuso in tutta la città, sta infatti attirando un pubblico eterogeneo e sempre più numeroso. Grande successo stanno riscuotendo le installazioni luminose d’autore e non, oltre alle proiezioni artistiche (su tutte Piazza Anfiteatro) che trasformano il centro storico in un percorso immersivo, pensato per valorizzare monumenti e scorci cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
