Magia di Natale a Valenzano | mercatino laboratori Santa Claus ed elfi gastronomia e divertimento per tutti

Baritoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La magia del Natale illumina Valenzano con un evento speciale ricco di mercatini, laboratori, Santa Claus ed elfi, gastronomia e momenti di divertimento per tutte le età. Un’occasione imperdibile per vivere l’atmosfera natalizia nel cuore della comunità, tra luci, profumi e musica, promossa dall’Associazione Opera San Nicola Onlus in collaborazione con altri enti locali.

La magia del Natale arriva nel cuore della comunità valenzanese con una serata speciale, aperta a tutti, grandi e piccini, pronta a riempire l'aria di luci, profumi, musica e sorrisi!L’Associazione di volontariato Opera San Nicola Onlus, in collaborazione con il C.D.Q. Lamie-Arcade-Boscarello, il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

La magia del Natale in centro: giostra, ruota e bancarelle al via - Video

Il Villaggio di Natale, magia incontaminata all’oasi di Campocatino

Natale a Bressanone 2025: magia, tradizione e solidarietà nel cuore dell’Alto Adige

magia natale valenzano mercatinoIl magico Natale nel caruggio di Mezzanego: mercatini, street food, musica e tour guidati - Si svolgono mercatini natalizi, una visita guidata dell'antico Caruggio, una passeggiata sugli antichi ... Si legge su mentelocale.it