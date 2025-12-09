Magia circo-teatro e giochi per tutti | il Natale al teatro Bissuola

Veneziatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per le feste arriva un doppio appuntamento al Teatro del Parco Bissuola di Mestre, due spettacoli dal linguaggio multidisciplinare pensati per affascinare il pubblico di tutte le età. La mini rassegna è organizzata dal Settore cultura del Comune di Venezia e si intitola Christmas al top.Clicca. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

magia circo teatro giochiChristmas al TOP: magia, circo-teatro e giochi per tutte le età al Teatro del Parco di Mestre - teatro e giochi tradizionali trasformano il Teatro del Parco in un luogo di meraviglia per famiglie e bambini durante le feste ... Come scrive ilnuovoterraglio.it

Cerca Video su questo argomento: Magia Circo Teatro Giochi