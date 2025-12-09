Magia circo-teatro e giochi per tutti | il Natale al teatro Bissuola

Per le feste arriva un doppio appuntamento al Teatro del Parco Bissuola di Mestre, due spettacoli dal linguaggio multidisciplinare pensati per affascinare il pubblico di tutte le età. La mini rassegna è organizzata dal Settore cultura del Comune di Venezia e si intitola Christmas al top.Clicca. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Ogni giorno una sorpresa, ogni giorno un sorriso! Il Calendario dell’Avvento del *Circo Cesare Togni* vi accompagna verso un Natale pieno di meraviglia. Restate con noi… la magia è appena iniziata! #circocesaretogni #ballerinaacavallo #natale #mag - facebook.com Vai su Facebook

#TeatrodelParco Christmas al TOP, magia, circo-teatro e giochi per il Natale Due appuntamenti speciali il #26dicembre e il #6gennaio per rendere ancora più incantate le feste natalizie, tra illusionismo contemporaneo, acrobazie poetiche e una Tombola di N Vai su X

Christmas al TOP: magia, circo-teatro e giochi per tutte le età al Teatro del Parco di Mestre - teatro e giochi tradizionali trasformano il Teatro del Parco in un luogo di meraviglia per famiglie e bambini durante le feste ... Come scrive ilnuovoterraglio.it