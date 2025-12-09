**Mafia | Procuratore De Luca ' pista nera su stragi del ' 92 vale zero tagliato perdita di tempo' **
Palermo, 9 dic. (Adnkronos) - La pista nera "sulle stragi del 1992 vale zero tagliato". Lo ha detto il Procuratore capo di Caltanissetta Salvatore De Luca durante l'audizione davanti alla Commissione nazionale antimafia guidata da Chiara Colosimo. "Noi abbiamo in corso delle indagini sulla pista nera. Ciò che sinceramente ci appare un po' strano, un po' singolare è che si insista su un certo filone legato alla pista nera. E mi riferisco alla pista Delle Chiaie, a seguito delle dichiarazioni rese da Maria Romeo e anche dal luogotenente Giustini. Mi pare una autentica perdita di tempo e già ne abbiamo perso abbastanza su questa pista, continuare a parlare di questa vicenda. 🔗 Leggi su Iltempo.it
