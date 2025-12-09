Mafia attentati pestaggi e droga | quasi un secolo e mezzo di carcere per 17 imputati

Brindisireport.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE - Circa un secolo e mezzo di reclusione per 17 imputati: nella mattinata di oggi (martedì 9 dicembre 2025), il gup del tribunale di Lecce Angelo Zizzari ha letto nell'aula bunker del carcere di Lecce il dispositivo della sentenza. Il processo, celebrato con rito abbreviato, riguarda. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

