Madonna di Dio l’Sa Il Santuario riapre con i ragazzi disabili

Il Santuario della Madonna di Dio ’l Sa riapre le sue porte per una giornata dedicata a cultura, storia, solidarietà e musica, coinvolgendo in particolare i ragazzi disabili. Un evento che promuove l’inclusione e rafforza il senso di comunità attraverso iniziative pensate per valorizzare il patrimonio e l’unità locale.

Al Santuario della Madonna di Dio 'l Sa si prepara una giornata che unisce cultura, storia, solidarietà e musica per trasformare sabato in un momento di comunità. L'antico luogo di culto, situato tra Parabiago e Nerviano, aprirà le porte nell'ambito del progetto "Riapriamo il Santuario", iniziativa che negli ultimi anni ha permesso di riscoprire uno dei gioielli più preziosi e meno conosciuti del territorio. La giornata prenderà il via nel pomeriggio con un appuntamento speciale: il Santuario ospiterà infatti l'esposizione delle creazioni realizzate dai ragazzi con disabilità della Cooperativa Cofol di Parabiago.

