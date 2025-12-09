Macron | Per l’Ucraina per l’Europa
Emmanule Macron dopo l’incontro con Starmer, Merz e Zelensky: “L’Ucraina continua ad affrontare l’aggressione russa con eccezionale coraggio. Può contare sul nostro sostegno e sul nostro impegno per una pace giusta e duratura. Le nostre ultime sanzioni europee e americane stanno indebolendo l’economia russa: dobbiamo continuare questo sforzo e mantenere la pressione. A Londra, l’incontro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
UCRAINA | Zelensky a Londra da Starmer con Macron e Merz. Poi vola a Bruxelles, domani sarà a Palazzo Chigi. 'Ancora nessun accordo sul Donbass', dice il presidente ucraino. La premier Meloni: 'Importante l'unità Europa-Usa per la pace'. Mosca incrimin
