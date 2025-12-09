Machado riuscirà a ritirare il Premio Nobel per la Pace? Giallo sulla sua presenza a Oslo | cosa rischia Non resterà in esilio

Il collegamento tra Maria Corina Machado e il Premio Nobel per la Pace solleva numerosi interrogativi. La sua possibile presenza a Oslo per ricevere l’ambito riconoscimento ha suscitato attenzione e speculazioni, alimentando dubbi sulle implicazioni di un eventuale ritiro del premio. In questo articolo, analizzeremo gli ultimi sviluppi e le conseguenze di questa vicenda.

Oslo, 9 dicembre 2025 – È giallo sulla presenza di Maria Corina Machado a Oslo per ritirare il Premio Nobel per la Pace. Mentre il mondo è in attesa di sapere se la leader dell'opposizione venezuelana – da tempo costretta alla clandestinità per sfuggire all'arresto – riuscirà a partecipare alla cerimonia del 10 dicembre, oggi l’Istituto Nobel ha annullato la conferenza stampa alla quale Machado avrebbe dovuto partecipare. Prevista per le 13 di oggi, è prima slittata a questo pomeriggio, poi l’annuncio definitivo della cancellazione da parte del comitato norvegese. Un annullamento che aumenta le perplessità sull’arrivo della 58enne, fondatrice del movimento politico ‘Vente Venezuela’ e voce della resistenza venezuelana, nella capitale svedese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Machado riuscirà a ritirare il Premio Nobel per la Pace? Giallo sulla sua presenza a Oslo: cosa rischia. “Non resterà in esilio”

