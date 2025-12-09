Machado annullata conferenza stampa per Nobel Pace a Oslo
La conferenza stampa prevista per oggi della leader dell’opposizione venezuelana e vincitrice del Premio Nobel per la Pace, María Corina Machado, è stata annullata dopo un ritardo di diverse ore, a sole 24 ore dalla cerimonia di premiazione a Oslo. Machado, apparsa in pubblico l’ultima volta 11 mesi fa, avrebbe dovuto partecipare alla tradizionale conferenza stampa dei premiati il giorno prima della cerimonia ufficiale. Tuttavia, l’evento previsto a mezzogiorno è stato rimandato senza spiegazioni, fino a quando l’Istituto Nobel norvegese ha comunicato, tre ore dopo l’orario previsto, che “non si terrà oggi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Ian Garry, vittoria cruciale?Annulla l’ex campione Belal Muhammad e sfida Makhachev Il n.6 dei pesi welter Ian Machado Garry ha ottenuto la vittoria più importante della sua carriera. L’irlandese ha sconfitto con una larga decisione unanime l’ex campione - facebook.com Vai su Facebook
María Corina Machados pressekonferanse i forkant av utdelingen av Nobels fredspris ble avlyst. - María Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana, ha annullato la conferenza stampa a Oslo per il Nobel per la pace. Lo riporta notizie.it
Sassuolo, per Pinamonti niente di grave: col Milan sarà in campo pianetamilan.it
Quante medaglie per l’Italia a Milano Cortina 2026? Roda fissa l’obiettivo della FISI oasport.it
Conferenza stampa Spalletti pre Juventus Pafos LIVE: le sue parole calcionews24.com
Che cosa vedere in tv stasera, 9 dicembre 2025, la guida dei programmi in prima serata: da L’altro ispettore ... ilgiornaleditalia.it
Caos al San Raffaele, è scontro. Bertolaso: se c’è una criticità interveniamo. I sindacati: quanto successo ... ilgiorno.it
Zelensky a Palazzo Chigi. La replica a Trump: “Sempre pronto ad elezioni” lidentita.it