machado annullata conferenza stampa per nobel pace a oslo

La conferenza stampa prevista per oggi della leader dell’opposizione venezuelana e vincitrice del Premio Nobel per la Pace, María Corina Machado, è stata annullata dopo un ritardo di diverse ore, a sole 24 ore dalla cerimonia di premiazione a Oslo. Machado, apparsa in pubblico l’ultima volta 11 mesi fa, avrebbe dovuto partecipare alla tradizionale conferenza stampa dei premiati il giorno prima della cerimonia ufficiale. Tuttavia, l’evento previsto a mezzogiorno è stato rimandato senza spiegazioni, fino a quando l’Istituto Nobel norvegese ha comunicato, tre ore dopo l’orario previsto, che “non si terrà oggi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

