Pisa, 9 dicembre 2025 - L’Associazione Culturale imago, con sede in via Coccapani 46, presenta la mostra collettiva “Macerie”, aperta al pubblico dal 12 al 14 dicembre. Gli orari di visita saranno venerdì e sabato dalle 19 alle 23, mentre domenica la chiusura è prevista alle 20. L’esposizione riunisce artisti provenienti da diverse esperienze e discipline, chiamati a confrontarsi con un tema che, pur evocando distruzione e perdita, apre anche a una riflessione sulla trasformazione. “Macerie” vuole infatti esplorare quel territorio di confine in cui qualcosa finisce, ma proprio nel suo dissolversi lascia intravedere un’altra possibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Macerie”, la mostra multidisciplinare dell'associazione Imago tra rovine e possibilità