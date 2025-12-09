Il difensore Giacomo Siniega (foto), classe 2001, ha confidato di essere stato contattato dalla Maceratese prima di risolvere il contratto con l’Aquila Montevarcghi. Sul calciatore toscano, che ha giocato anche con il Livorno, hanno messo gli occhi pure altri club ma la Maceratese sembra in cima alla lista delle preferenze. Insomma, il giocatore sembra essere stato convinto. Si tratta di un difensore abile nel gioco aereo, quindi con le caratteristiche giuste per colmare questa lacuna costata cara alla truppa biancorossa. Arriverà anche un attaccante? In una recente intervista il direttore generale Stefano Serangeli aveva dichiarato che alla Maceratese manca un 9, un attaccante dalle differenti caratteristiche di Osorio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Maceratese, avanti tutta sul difensore Siniega