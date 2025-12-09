Mabel Bocchi è stata monumentale

. La ricordano come la giocatrice italiana più forte di sempre, perché nessuna ha mai più portato una squadra italiana dove lei ha portato il suo GEAS Sesto San Giovanni negli anni ‘70. Come per Lea Pericoli, l’hanno soprannominata “la Divina”, e come per tutte le atlete donne doveva essere la versione femminile di un atleta uomo: “la Dino Meneghin del basket femminile”, nel suo caso. Mabel Bocchi in realtà è stata un’infinità di cose: cestista, insegnante, artista, politica, giornalista, attivista, modella. Nel corso della sua carriera e nel post è stata in costante evoluzione, indossando vesti diverse nei contesti più disparati. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Mabel Bocchi è stata monumentale

È morta Mabel Bocchi, stella del basket azzurro. Aveva 72 anni

Morta Mabel Bocchi, idolo del basket femminile: con il Geas Sesto 8 scudetti e la prima Coppa Campioni di una squadra italiana

Mabel Bocchi è morta: leggenda del basket italiano, condusse anche la Domenica Sportiva

“Intitolare una strada o un luogo pubblico di Sesto San Giovanni a Mabel Bocchi”. È la proposta lanciata dall’associazione ‘Orgoglio Sestese’, sodalizio che raggruppa centinaia di cittadini sestesi, dopo la scomparsa di Mabel Bocchi che - scrive ... leggi l'a - facebook.com Vai su Facebook

Sport. Il cordoglio della @RegioneER per la scomparsa di Mabel Bocchi, icona femminile del #basket italiano. L’assessora Frisoni: “Campionessa straordinaria, che con il suo esempio e il suo talento ha ispirato intere generazioni di ragazze” La #notizia regi Vai su X

Mabel Bocchi morta in casa a 72 anni, la stella del basket era stata anche giornalista per Gazzetta e Corriere - Morta la stella del basket e giornalista Mabel Bocchi: considerata la cestista italiana più forte di sempre, aveva 72 anni ... Si legge su virgilio.it