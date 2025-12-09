Ma quale crisi | Kylie Jenner e Timothée Chalamet coordinati e innamorati
Non si vedevano insieme da un bel po’ sui red carpet (una delle ultime apparizioni ai David italiani) e tanto era bastato per alimentare le voci di possibile rottura tra i due: invece tra l’imprenditrice influencer Kylie Jenner e l’attore francese Timothée Chalamet l’amore va a gonfissime vele. Lo dimostra il loro red carpet a Los Angeles, per la premiere di Marty Supreme con un look coordinato arancione e la complicità evidente tra loro, tra sguardi innamorati, abbracci e grosse risate. IPA Timothée Chalamet e Kylie Jenner alla prima di “Marty Supreme”, 8 dicembre 2025 Kylie e Timothée stanno insieme dall’aprile del 2023 e nonostante i tanti detrattori della coppia ( “Troppo diversi”, “Due mondi opposti”, “ma cosa c’entrano l’uno con l’altra?”) hanno sorpreso le poche aspettative con una relazione che naviga felicemente da oltre due anni. 🔗 Leggi su Dilei.it
