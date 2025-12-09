Ma avete visto il litigio tra Valeria Marini e Diaco? Scintille in diretta pubblico in imbarazzo VIDEO

Durante una puntata di BellaMà, è scoppiata una clash tra Valeria Marini e Diaco, creando tensione in diretta e imbarazzo tra il pubblico. Un episodio che ha attirato l'attenzione dei telespettatori, lasciando spazio a discussioni e commenti sui social. La trasmissione, tradizionalmente ricca di ironia e momenti cult, si è trasformata in scena di un acceso confronto.

Quando si pensa a BellaMà, viene naturale immaginare un allegro "contenitore" televisivo dove personaggi molto diversi convivono tra ironia, nostalgia e piccoli momenti cult. Ma nell'ultima puntata, l'atmosfera spensierata ha improvvisamente ceduto il passo a una tensione palpabile: Valeria Marini e Pierluigi Diaco si sono ritrovati a battibeccare in diretta davanti a un pubblico visibilmente sorpreso. Un confronto inaspettato, nato proprio nel momento in cui si parlava della fine della rubrica sentimentale della showgirl, e che ha trasformato l'appuntamento in un vero e proprio momento "da rivedere".

