Lutto per la collega Elena Rosselli Il cordoglio di Loft Produzioni del Fatto Quotidiano e dell’intera Seif
Tutti i colleghi di Loft Produzioni, del Fatto Quotidiano e dell’intera società Seif si stringono in un abbraccio carico di affetto attorno alla collega Elena Rosselli e alla sua famiglia nel difficile momento della perdita del caro fratello Luigi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
“Jimmy Kimmel sta affrontando il lutto, questa situazione è ridicola”: David Letterman difende il collega, dopo la sospensione dello show su Abc
Commercianti di Perugia in lutto: "Piangiamo Angelo Zaroli, collega stimato e figura di riferimento"
Avvocati in lutto, addio a uno stimato collega: aveva ricevuto la Toga d'oro per i 50 anni di professione
La Lilt Cosenza resterà chiusa per lutto nei giorni 3 e 4 Dicembre per la perdita del caro collega Eugenio. - facebook.com Vai su Facebook
Lutto a Careggi. L’intera Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e in particolare il Dipartimento Materno Infantile si uniscono, con grande senso di sconforto, al dolore della moglie Angela e del figlio Filippo per la scomparsa dello stimatissimo collega Ducc Vai su X
Lacrime per Elena Sofia Ricci, lutto in tv: il triste annuncio poco fa - Un grave lutto ha colpito la grande attrice italiana Elena Sofia Ricci, la notizia ha fatto il giro del web e la donna ha pubblicato un post social. Da diregiovani.it
