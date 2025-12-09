Lutto nel mondo dello sport si è spento Dario Tarabelli

Il mondo dello sport trentino piange la scomparsa di Dario Tarabelli, stimato allenatore di Judo, deceduto domenica 7 dicembre all’età di 90 anni. Figura di grande rilievo nel panorama sportivo locale, Tarabelli lascia un duraturo ricordo nella comunità sportiva e tra gli appassionati di judo.

Il mondo dello sport trentino piange Dario Tarabelli, noto allenatore di Judo, che si è spento domenica 7 dicembre all’età di 90 anni. Ad annunciarne la morte, la sera stessa, è stata sua figlia Angelica che, sui propri canali social, l’ha ricordato così: “Il mio papà, il mio Maestro, il mio eroe. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

