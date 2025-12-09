Lutto in riviera per l’addio ad Angelo Ercole

La comunità rivierasca si stringe nel dolore per la scomparsa di Angelo Ercole, figura stimata e impegnata nel mondo pubblico. Ex consigliere comunale e appassionato di storia e cultura locale, Ercole lascia un ricordo indelebile nel cuore della città e dei suoi abitanti.

Lutto in riviera per la morte di Angelo Ercole, ex consigliere comunale e appassionato della storia e della cultura della città. Il Circolo dei Sambenedettesi ha appreso con dolore la notizia della scomparsa di Ercole: "Da molti anni era nostro socio – scrivono commossi – nonché appassionato custode della tradizione e del dialetto, linguaggio che ha utilizzato in modo arguto e originale nella composizione delle sue raccolte poetiche: in questi suoi componimenti, Angelo ha espresso tutto il suo amore per la sua città alla quale ha offerto i suoi servigi anche come consigliere comunale. Siamo sinceramente dispiaciuti – afferma il presidentendel Cds, Gino Troli – perché perdiamo un amico e una mente sincera, creativa e feconda, ricca di buoni sentimenti alla quale dobbiamo un lascito di grande valore artistico di cui ci impegniamo a custodire la memoria".