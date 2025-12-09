Lusso analisti positivi sul 2026 | In ripresa grazie all’effetto Cina

Il settore del lusso europeo, dopo un anno caratterizzato da alti e bassi, si proietta verso il 2026 con ottimismo. Gli analisti prevedono una ripresa significativa, trainata dall’effetto Cina e da nuove dinamiche di mercato, che potrebbero consolidare la crescita e rafforzare la posizione del settore a livello globale.

Il settore del lusso in Europa si prepara a concludere un anno altalenante, ma guarda al 2026 con una prospettiva positiva. Secondo gli analisti, si prevede una crescita delle vendite del 5%, grazie principalmente al recupero del mercato cinese. I risultati favorevoli del terzo trimestre, la ripresa della domanda in Cina e l’ingresso di nuovi direttori creativi nelle principali case di moda stanno alimentando la fiducia nel settore. Per Ubs, sebbene la "ripresa sia ancora in una fase iniziale, ci sono motivi per essere più ottimisti grazie alla ripresa della domanda cinese e a un aumento del livello di creatività, che potrebbe riportare i consumatori nei negozi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lusso, analisti positivi sul 2026: "In ripresa grazie all’effetto Cina"

