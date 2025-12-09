Lupin the IIIRD - The Movie | La Stirpe Immortale il villain svelato in una clip esclusiva

Lupin the IIIRD - The Movie: La Stirpe Immortale, diretto da Takeshi Koike, sarà il primo lungometraggio 2D di Lupin al cinema in oltre 30 anni. In anteprima esclusiva, viene svelato il villain del film, che promette un'avventura emozionante. L'anime, distribuito da Anime Factory, uscirà nelle sale italiane dall'11 dicembre.

Diretto da Takeshi Koike, l'anime in arrivo in sala con Anime Factory a partire dall'11 dicembre sarà il primo lungometraggio 2d di Lupin ad arrivare al cinema da circa trent'anni, scopriamolo in una clip esclusiva. Lupin torna al cinema e lo fa alla grande. Il ladro gentiluomo ispirato ad Arsenio Lupin e nato dalla penna del mangaka Monkey Punch nel 1967 sarà al centro di un nuovo lungometraggio animato, Lupin the IIIRD - The Movie: La Stirpe Immortale, primo film 2d di Lupin ad arrivare al cinema da circa trent'anni. L'opera diretta dal maestro Takeshi Koike, nei cinema a partire dall'11 dicembre con Anime Factory, torna a raccontare le gesta dell'amato personaggio con uno stile vivace e disinvolto e con un look grafico rinnovato che possiamo apprezzare nella clip esclusiva dedicata al personaggio di Mamo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it