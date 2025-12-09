Lupin the IIIrd – the movie | la stirpe immortale i Nerd bori con Eva Carducci al The Space Cinema Parco de’ Medici
I “Nerd Bori” tornano al The Space Cinema Roma Parco De’ Medici per un nuovo, imperdibile appuntamento con il grande cinema e il loro pubblico. Questa volta anche con la partecipazione della giornalista e content creator Eva Carducci.Giovedì 11 dicembre alle ore 20:00, insieme a Eva Carducci. 🔗 Leggi su Romatoday.it
