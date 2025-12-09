Lupin e i Nerd Bori | notte di cinema al The Space Roma

Sbircialanotizia.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata dedicata al cinema, alla passione nerd e a un’icona come Lupin attende gli spettatori di Roma, con i Nerd Bori pronti a trasformare una proiezione in un incontro dal vivo fatto di sguardi, risate e confronti diretti con chi ama condividere ogni emozione davanti allo schermo. Un evento speciale al The Space di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

lupin e i nerd bori notte di cinema al the space roma

© Sbircialanotizia.it - Lupin e i Nerd Bori: notte di cinema al The Space Roma

News recenti che potrebbero piacerti

I "nerd bori" al The Space Cinema per vedere "Il signore degli anelli - La guerra dei rohirrim" - Il The Space Cinema Roma Parco Dè Medici è pronto a regalare a tutti i grandi appassionati un evento davvero speciale per iniziare al meglio il nuovo anno. Secondo romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Lupin Nerd Bori Notte