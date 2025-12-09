Lunedì prossimo uno tra Omer e Domenico si aggregherà al gruppo di coloro che possono vincere questa edizione del reality condotto da Simona Ventura 

G iulia, Jonas, Grazia e Anita sono i finalisti del Grande Fratello 2025. A loro si aggiungerà uno tra Domenico e Omer. Ieri è andata in onda la semifinale del reality di Canale 5: una vera e propria prova di resistenza per concorrenti e pubblico. Iniziata alle 22:00, si è conclusa all’1:30 di notte: Simona Ventura ha guidato la serata come la comandante di una nave in tempesta, ironica quando serviva, spietata quando il gioco lo richiedeva. Al suo fianco gli opinionisti hanno acceso il dibattito: Sonia Bruganelli in particolare non le ha mandate a dire a nessuno. E tutte le previsioni stagionali di Floriana Secondi, Cristina Plevani e Ascanio Pacelli proprio ieri sera hanno trovato conferma. 🔗 Leggi su Iodonna.it

