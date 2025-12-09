Questo fine settimana è stato eletto il nuovo consiglio legislativo di Hong Kong. L’ottavo consiglio è composto da 90 membri, di cui 40 sono stati investiti dalla Commissione elettorale, 30 da circoscrizioni funzionali e 20 da circoscrizioni geografiche attraverso il voto diretto. I più votati? I deputati Perry Yiu e Yan Chan. Tra i nuovi legislatori ci sono Vivian Kong, campionessa olimpica di scherma e rappresentante del turismo dell’isola. L’insediamento ufficiale, e l’inizio dei lavori, è previsto per il 1° gennaio del 2026. Il principale partito del territorio autonomo cinese, Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong (Dab), ha vinto nettamente, aumentando così il numero di seggi che aveva fino ad ora. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’ultimo voto di Hong Kong e l’addio alla dissidenza