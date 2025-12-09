L’ultima impresa di Mimmo | Così ho sventato un altro furto

Durante il ponte dell’Immacolata, Mimmo ha affrontato un'altra sfida, riuscendo a sventare un tentativo di furto. In un periodo di festa e assenza, la sua prontezza ha impedito che il patrimonio venisse compromesso, dimostrando ancora una volta il suo impegno e senso di responsabilità. Ecco come ha agito in questa occasione speciale.

Sono i giorni di festa, i giorni del Ponte dell’Immacolata, quando molti partono per il weekend lungo e le case si svuotano. I giorni preferiti dai ladri che ne approfittano per andare a cercare di intrufolarsi appunto nelle case per svaligiarle, specialmente nelle zone più chic. Le segnalazioni di furti del resto in città si stanno susseguendo a ritmo incalzante. E qualcosa del genere era nei programmi di una banda entrata in azione l’altra sera e che aveva pensato cercare bottino al quartiere Cazzaniga, la cosiddetta zona dei Musicisti, vicino al Parco di Monza. Ma non aveva fatto i conti con Mimmo l’Egiziano, al secolo Mohamed Salah, storico custode di via Rovani e dintorni e soprattutto castigamatti di ladri, truffatori e mlinten"zionati (ne ha già fatti arrestare una quarantina in carriera). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it